Лысый черт

«Лента.ру» продолжает цикл статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказали о необразованном угандийском тиране Иди Амине, который ел сограждан, слушал волынку и носил мундир с купленными наградами. При этом он утверждал, что одержал победу в войне с США и завоевал Великобританию. На этот раз речь пойдет об одном из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини , которым восхищались Рузвельт, Черчилль и Адольф Гитлер. О человеке, который постепенно превратился в тень фюрера Третьего рейха, рассказывает «Лента.ру».

«Около 40 процентов итальянцев сегодня с улыбкой вспоминают Бенито Муссолини. О том, что у дуче по-прежнему много сторонников, можно судить и по толпам поклонников, которые постоянно приходят к нему на могилу, и по охапкам свежих цветов, которые они здесь оставляют», — рассказал одному из журналистов Deutsche Welle мужчина, встретившийся ему на кладбище. «Многие старики по-прежнему ценят его, ведь это он дал им пенсию, ввел обязательное образование, создал пожарную службу. Есть и те, кто по-прежнему верит в национальные идеалы вождя, но считают большой ошибкой то, что он хотел захватить другие страны и ввязался во Вторую мировую войну», — вторит ему другой.

Им восхищались премьер Соединенного Королевства Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Рузвельт . Так, британец задолго до вступления в должность главы правительства назвал Муссолини «лучшим законодателем среди живущих и новым Цезарем ХХ века». С ним соглашался Папа Римский Пий XII, утверждая, что Бенито — «величайший из людей», которых он знает.

По словам современников, больше всего итальянский диктатор любил в жизни женщин и автомобили. И тех и других у него было в избытке. В конце 1920-х он познакомился с конструктором Alfa Romeo по имени Витторио Яно, которому было суждено воплощать в жизнь самые смелые автомобильные идеи дуче. В те годы все состоятельные итальянцы выбирали именно Alfa Romeo. Не стал исключением и сам итальянский вождь. Он прозвал эту марку национальной жемчужиной. Впервые такую машину ему преподнесли в качестве подарка в 1927 году, впоследствии каждый год автопарк вождя пополняли едва сошедшие с конвейера новинки.

В начале 30-х, когда разразился экономический кризис, он спас эту фирму от неминуемого банкротства: Муссолини ранее создал Национальный институт возрождения промышленности, который впоследствии национализировал компанию и вложил в нее большие средства.

К слову, сидя за рулем одного из своих кабриолетов, дуче встретил главную любовь своей жизни. В 1933 году по дороге в Рим он объехал стоявшую у обочины машину, в которой находилась семья и молодой человек, считавшийся ухажером 19-летней Кларетты Петаччи. Увидев проезжавшего вождя, девушка закричала: «Дуче! Дуче!» Итальянский диктатор резко затормозил и подошел поприветствовать удивленное семейство. Пообщавшись с родственниками юной красавицы, он пригласил ее на ужин в свою резиденцию.

Впоследствии станет известно, что несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, она с детства была влюблена в Муссолини и писала ему письма, которые пачками оседали в секретариате и так и не доходили до адресата. Став фавориткой, она смогла продвинуть своего брата Марчелло, а также заполучить роскошную виллу «Камилучча» в самом центре Рима.

Помимо страсти к автомобилям, Муссолини обожал яхты, многие из которых получал в подарок от друзей. Одним из самых любимых стало судно «Черное пламя». К слову, оно было потоплено в 1943 году после падения фашистского режима.

Любовь к роскоши появилась у Муссолини уже во взрослой жизни. Будущий вождь происходил из очень простой семьи: его отец был столяром и кузнецом, не получившим образования, однако активно интересовавшимся политикой. Он был пламенным социалистом, не раз попадавшим за свои убеждения за решетку. Таких же взглядов изначально придерживался и его сын Бенито.

В 17 лет он входит в партию социалистов, буквально заглатывает книги и оттачивает ораторское мастерство. В Швейцарии он знакомится с единомышленниками из других стран. Переезжая из города в город, постоянно меняя работу, он уже не видел своей жизни без политики. В 1907 году он становится журналистом. Статьи в социалистических изданиях быстро приносят ему популярность. В то время у него появляется прозвище Пикколо Дуче (Маленький Вождь). Впоследствии «пиколло» где-то затеряется, а вот обращение «дуче» будет с ним до конца жизни.

В 1911 году в своих статьях он в пух и прах разносил захватническую итало-ливанскую войну, называя ее несправедливой. Антивоенные выступления не остались без внимания итальянских властей: Муссолини на несколько месяцев оказался за решеткой. После выхода из тюрьмы товарищи по партии сделали его главным редактором рупора Социалистической партии — газеты «Вперед!». Надо сказать, что под руководством дуче газета стала одной из самых читаемых в стране, ее тираж вырос в четыре раза. По словам его коллег, главред мог придумать яркие заголовки, выбрать самые животрепещущие темы, «чувствуя настроения масс и зная наперед, что именно они хотят от него услышать».

Муссолини и его друзей-социалистов рассорила Первая мировая война. В партии считали, что Рим должен оставаться нейтральным, а главный редактор со страниц издания стал призывать итальянцев выступить на стороне «Антанты». По мнению Муссолини, так Италия смогла бы вернуть себе исторические земли, которые отхватила Австро-Венгрия.

Порвав с социалистами, он отправился на фронт, где проявил себя как бесстрашный солдат. Вернувшись домой, Муссолини пересмотрел политические взгляды. В 1919 году он создал «Итальянский союз борьбы», который впоследствии он преобразует в Национальную фашистскую партию.

Он заявил, что возродить Италию можно только жесткой рукой и на основе традиционных ценностей. Бывшие друзья и соратники — леваки — оказались главными врагами Муссолини.

После того как партия провела 35 депутатов в парламент на выборах 1921 года, последователи дуче начали формировать вооруженные отряды сторонников партии из числа ветеранов Первой мировой. По цвету одежды их прозвали «чернорубашечники». Символом партии стали фасции — древнеримские атрибуты власти в виде пучка связанных прутьев с воткнутыми в них топором или секирой. К ним же относится и итальянское fascio — «союз».

В октябре 1922 года массовое шествие «чернорубашечников» фактически расчистило Муссолини путь к власти, предоставив ему премьерский пост. Заручившись поддержкой консерваторов, представителей бизнеса и католической церкви , он стал укреплять свою вертикаль власти, постепенно выдавливая из парламента оппозицию. В 1928 году все партии, кроме правящей, были запрещены.

Создавая рабочие места, открывая новые школы и больницы, дуче заручился поддержкой населения. При этом ему удалось осуществить практически невозможное — наладить отношения с папским престолом: понтифик официально признал существование Итальянского государства.

Лидеры других западных стран с завистью смотрели на то, как успешно все получается у Муссолини. Его светлый образ в их глазах портили только его стремления к территориальным захватам: захват Эфиопии, установление контроля над Ливией, создание подконтрольного режима в Албании.

Окончательно его образ испортило сближение с пришедшим к власти в Германии Адольфом Гитлером. Муссолини не спешил сближаться к фюрером, наоборот, это он был кумиром вождя Третьего рейха. Муссолини пытался помешать аншлюсу Австрии, поскольку у него установились хорошие отношения с местными властями.

Однако Гражданская война в Испании все изменила: оба лидера поддержали генерала Франко. Как ни пытались Великобритания и Франция склонить Муссолини к союзу, дуче присоединился к Антикоминтерновскому пакту Германии и Японии. Постепенно итальянский вождь, на которого ориентировался Гитлер, превратился в его младшего партнера.

Неудачное участие в военных действиях привело к тому, что среди ближайших сподвижников вождя созрел заговор, в результате которого в июле 1943 года дуче сместили с поста премьер-министра и арестовали.

По приказу Гитлера Муссолини удалось выкрасть через пару месяцев: дуче был нужен фюреру для продолжения борьбы. На севере Италии в районах, остававшихся под контролем немцев, появилась Итальянская социальная республика, главой которой объявили Муссолини. Несмотря на этот пост, он практически отошел от дел, посвящая большую часть времени написанию мемуаров.

В конце апреля 1945 года вместе с любовницей Кларой Петаччи и несколькими сторонниками он попытался сбежать в Швейцарию. Они присоединились к небольшому отряду немцев, также стремившихся укрыться в этой стране. Переодетого в форму немецкого офицера Муссолини опознали итальянские партизаны. Его привезли к вилле Бельмонте, у забора которой было решено его расстрелять. Кларе Петаччи предложили отойти в сторону, однако она вцепилась в руку дуче и даже попыталась прикрыть его своим телом от пуль. В результате женщина погибла вместе с Муссолини.

После этого их тела подвесили головой вниз на бензозаправке у площади Лорето. Через некоторое время труп сбросили в сточную канаву, а уже потом их похоронили в безымянной могиле. Впоследствии сторонники вождя смогли привезти тело дуче на его родину и похоронить в семейном склепе.