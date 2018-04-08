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ПСВ добыл волевую победу над «АЗ Алкмаром» и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии
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ПСВ добыл волевую победу над «АЗ Алкмаром» и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу ПСВ над «АЗ Алкмаром».
"НАК Бреда" — «Витесс» — 1:0  Гол: Тасенде, 35 — 1:0.
"АЗ Алкмар" — ПСВ — 2:3  Голы: Вегорст, 53 — 1:0, Вегорст, 61 — 2:0, Перейро, 74 — 2:1, Лосано, 76 — 2:2, ван Гинкел, 79 (пенальти) — 2:3.
ПСВ: Зут, Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, ван Гинкел, Хендрикс, Перейро (Люккассен, 90), Рамселар (Мален, 74), Лосано, де Йонг.
Удаление: Влар (89) — «АЗ Алкмар».
"Рода" — «Зволле» — 3:2  Голы: Авдияй, 3 — 1:0, Густафссон, 8 — 2:0, Намли, 25 — 2:1, Мениг, 85 — 2:2, Росхевел, 87 — 3:2.
"Спарта" — «Венло» — 3:2  Голы: Ааннаш, 19 — 1:0, Леманс, 43 — 1:1, Леманс, 52 — 1:2, Мюрен, 81 — 2:2, Мюрен, 90 — 3:2.
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