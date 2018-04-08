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Момент катастрофы советского истребителя на авиашоу попал на видео
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Момент катастрофы советского истребителя на авиашоу попал на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Пилот, закончив полет, благополучно посадил Як-3 — советский истребитель времен ВОВ, — однако по какой-то причине не заметил машину аэродромного технического обслуживания и врезался в нее на большой скорости.
Сам пилот не пострадал, хотя от резкого рывка у него наверняка потемнело в глазах. А вот самолет пострадал серьезно: у него оторвало крыло и шасси.
Это грустно особенно потому, что истребителей Як в рабочем состоянии осталось совсем немного. Конкретно этот борт, согласно информации портала Pioneer Aero, является переделанным Як-11, купленным его владельцем новозеландцем Артуром Дови в Египте.
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