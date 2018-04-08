Момент катастрофы советского истребителя на авиашоу попал на видео

Пилот, закончив полет, благополучно посадил Як-3 — советский истребитель времен ВОВ, — однако по какой-то причине не заметил машину аэродромного технического обслуживания и врезался в нее на большой скорости.

Сам пилот не пострадал, хотя от резкого рывка у него наверняка потемнело в глазах. А вот самолет пострадал серьезно: у него оторвало крыло и шасси.

Это грустно особенно потому, что истребителей Як в рабочем состоянии осталось совсем немного. Конкретно этот борт, согласно информации портала Pioneer Aero, является переделанным Як-11, купленным его владельцем новозеландцем Артуром Дови в Египте.