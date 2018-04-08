«Спартак» сыграет в гостях с «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Три матча в Санкт-Петербурге, Москве и Каспийске пройдут в воскресенье в 25-м туре чемпионата России по футболу. В случае победы в гостях над «Анжи» и поражения «Локомотива» от «Ростова» новым лидером турнира станет московский "Спартак"

Неделю назад «Локомотив» неожиданно уступил на своем поле в формально гостевом матче с «Амкаром» (1:2), что позволило чемпионам спартаковцам вплотную приблизиться к лидеру — команды теперь разделяет всего два очка, хотя железнодорожники имеют один матч в запасе. В 25-м туре «Локомотив» принимает «Ростов» Валерия Карпина , который со своим новым клубом еще не побеждал.

Карпин долгое время работал в «Спартаке» генеральным директором и главным тренером, его новая задача — сохранить «Ростову» место в премьер-лиге. «Ростов» весной проводит уже четвертый матч с клубами из первой пятерки, сумев набрать очки лишь в домашней игре с "Зенитом" (0:0). В гостях подопечные Карпина уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2), расположившись рядом с зоной переходных матчей.

После поражения от ЦСКА (1:2) в предыдущем туре Карпин заявил, что ему сейчас не до помощи «Спартаку» — «Ростову» прежде всего необходимо брать очки для себя. Победа в Москве заметно улучшит турнирное положение команды.

"Ростов" Карпина пока не выглядит дисциплинированной и неуступчивой командой, как «Амкар», победивший «Локомотив» в Москве неделю назад. Однако и у «Локомотива» пока нет той уверенности, с которой команда Семина побеждала всех соперников осенью, создав неплохой отрыв. К матчу с «Амкаром» окончательно восстановились форварды Ари и Джефферсон Фарфан , однако командная игра у «Локомотива» разладилась. Команде Семина проще действовать на контратаках, и в предстоящей игре многое будет зависеть от тактики, выбранной Карпиным.

Не сыграет с «Ростовом» полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов , который провел все предыдущие матчи чемпионата без замен, однако был удален в конце встречи с «Амкаром». Игра пройдет на «РЖД-Арене» в Москве, начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

"Спартак" в Дагестане

"Анжи" и «Спартак» сыграют в 19:00 — красно-белые выйдут на свой матч, уже зная результат встречи главного конкурента. «Спартак» в среду проводил четвертьфинальную игру Кубка России, победив в Самаре одного из лидеров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» — 3:1. Первыми в новом году голами отметились Квинси Промес и Зе Луиш , очередной мяч провел и Луис Адриано , который дважды забил «Атлетику» в Лиге Европы и принес «Спартаку» победы в матчах чемпионата с "Рубином" и «Тосно».

"Спартак" выиграл в премьер-лиге три матча подряд, потеряв очки лишь с «Локомотивом» (0:0). Дважды весной отличился и бразилец Фернандо, который против «Анжи» не сыграет из-за дисквалификации.

Махачкалинский клуб в предыдущем туре отобрал очки у «Краснодара» (1:1), выбравшись из зоны прямого вылета. «Анжи» весной в каждом из четырех матчей и забивал, и пропускал, у команды уже 43 гола в пассиве, однако чаще дагестанцев (28 мячей) отличались лишь клубы первой пятерки.

В конце сентября в Москве команды сыграли со счетом 2:2, когда хозяева лишь в добавленное ко второму тайму время сумели уйти от поражения благодаря мячу Лоренсо Мельгарехо. «Анжи» удалось забить два гола за пять минут, причем Адлан Кацаев отличился после памятной контратаки махачкалинцев, которые вышли впятером против защитника Андрея Ещенко . Правый защитник «Спартака» в недавнем матче в Самаре получил травму и в Каспийске не сыграет.

Первый же гол в ворота «Спартака» провел словенец Мирал Самарджич , который в домашней игре с чемпионом не сыграет из-за дисквалификации — как и еще один игрок обороны Владимир Полуяхтов

Матч пройдет на «Анжи-Арене», главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Тосно" вернулся в Петербург

Первыми в воскресенье сыграют «Тосно» и "Урал" — в 14:00 мск. Команда из Ленинградской области возвращается на стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге — предыдущую домашнюю игру с «Рубином» (0:1) «Тосно» провел в Саранске. Подопечные Дмитрия Парфенова после трех поражений подряд опустились на предпоследнее место, тогда как «Урал» в 10 последних матчах сумел обыграть лишь аутсайдера хабаровский СКА (3:0). «Урал» рискует на финише чемпионата опуститься в зону переходных матчей, хотя первый круг подопечные Александра Тарханова завершили пятыми.

С «Тосно» не сыграет лучший бомбардир «Урала» румын Эрик Бикфальви (6 голов), который дисквалифицирован, тяжелую травму колена получил грузинский полузащитник Георгий Чантурия