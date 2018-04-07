«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3. 7 апреля 2018 года. Обзор

Манчестер Юнайтед » победил в манчестерском дерби, нет позволил «Сити» досрочно стать чемпионом и закрепился на втором месте.

Чемпионство

В том туре «Манчестер Сити» мог официально оформить чемпионство. За шесть туров до конца. И мог сделать это совершенно фееричным способом, выиграв в манчестерском дерби. Но сделать это было непросто по определению. «Манчестер Юнайтед» идёт вторым, отбивая атаки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». У команды Моуриньо нет дополнительной нагрузки в виде Лиге чемпионов и плохого психологического состояния, как у подопечных Гвардиолы, крупно проигравших «Ливерпулю».

Приоритеты

В том, что «Сити» выиграет чемпионат ни у кого нет сомнений уже с янвваря. Команда выиграла 27 матчей при 3 ничьих и 1 поражении. 88 забитых мячей (на 13 больше, чем у ближайшего преследователя), 21 пропущенный (меньше всех в премьер-лиге).

Гвардиола тоже посчитал, что чемпионский титул от него никуда не денется и оставил на скамейке запасных Уолкера, Лапорта, Де Брёйне, Жезуса и Агуэро, который давно не играл из-за травмы колена.

Всё ясно?

Исход матча, казалось, уже предрешён в первом тайме. На 25-й минуте Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Компани удачно набежал на мяч и головой отправил его под перекладину. На 30-й минуте Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, Зане перехватил мяч, протащил его к штрафной площади, затем последовала передача на Гюндогана, Илкай отдал передачу на левый угол штрафной площади, Стерлинг сразу отдал ответный пас, а затем Гюндоган отправил мяч в дальний угол ворот.

Моуриньо ещё не все ясно

«МЮ», в первом тайме игравший не слишком хорошо, преобразился во втором. То ли Моуриньо серьёзно поговорил с игроками, то ли соперник решил, что дело сделано, но ход игры полностью поменялся.

На 53-й минуте Санчес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Эррера сбросил мяч на Погба, который уверенно разобрался с Эдерсоном. Две минуты спустя Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади теперь уже с левого фланга, Погба оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот.

Тот самый Погба, про которого Гвардиола накануне матча сказал, что ему его недавно предлагали, но он отказался, потому что «слишком дорогой игрок для „Манчестер Сити“.

На 69-й минуте Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Смоллинг оторвался от защитников и в касание отправил мяч в угол ворот.

В Лиге чемпионов „горожане“ пропустили три от „Ливерпуля“ в первом тайме, четыре дня спустя три от „Манчестер Юнайтед“ во втором. До этого утра в чемпионате „Сити“ пропустил три гола только один раз — четыре от того же „Ливерпуля“.

Концовка

У Гвардиолы оставалось больше 20 минут, чтобы всё исправить. Он почесал подбородок и выпустил на поле Де Брейне и Жезуса. Затем почесал макушку и бросил в бой Агуэро. Но ход игры не особо сильно поменялся, Жозе Моуриньо , судя по всему, очень внимательно смотрел игру своего соперника против „Ливерпуля“. Возможно даже, что не один раз.

Моменты у „Сити“ всё же были. Удар Агуэро головой под перекладину на 90-й минуте был хорош, но Де Хеа выручил. А спустя несколько секунд мяч попал в Стерлинга и от него отскочил не в створ, а в штангу.

Чемпионство „Сити“ теперь попробует завоевать через неделю в Лондоне в игре против „Тоттенхэма“, а „Юнайтед“ прочно закрепился на втором месте.