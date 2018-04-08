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«Мельбурн Сити» — «Сентрал Кост Маринерс» — 1:0. Видеообзор матча
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«Мельбурн Сити» — «Сентрал Кост Маринерс» — 1:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 52 минуты назад
«Мельбурн Сити» победил «Сентрал Кост Маринерс» в поединке 26-го тура австралийской А-лиги. Встреча прошла в Мельбурне на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал уругвайский нападающий Бруно Форнароли, отличившийся на 49-й минуте матча после передачи защитника Скотта Джемисона.
После 26 туров «Мельбурн Сити» набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице австралийского первенства. «Сентрал Кост Маринерс» с 20 очками располагается на предпоследней строчке.
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