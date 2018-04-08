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«Мельбурн Виктори» — «Веллингтон Финикс» — 2:1. Обзор матча
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«Мельбурн Виктори» — «Веллингтон Финикс» — 2:1. Обзор матча 

Чемпионат.com 48 минут назад
«Мельбурн Виктори» победил «Веллингтон Финикс» в матче 26-го тура австралийской А-лиги. Встреча прошла в Мельбурне на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Веллингтон» вышел вперёд на 23-й минуте благодаря автоголу полузащитника Ли Броксхэма. В концовке второго тайма нападающий «Мельбура» Лерой Джордж сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты форвард Кенни Атиу принёс хозяевам победу.
Турнирную таблицу австралийского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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