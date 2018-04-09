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Тольяттинский спортсмен стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду
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Тольяттинский спортсмен стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
В голландском городе Херенвен закончились соревнования по мотоспорту на льду. Весь пьедестал почета заняли гонщики из России.
— По результатам нескольких заездов спортсмен из Тольятти Даниил Иванов стал серебряным призером турнира Lukoil Fim Ice Speedway Gladiators World Championship 2018, — рассказали в пресс-службе СК «Мега-Лада».
Капитан тольяттинской ледовой дружины записал в свой актив 167 очков. Его удостоили звания вице-чемпиона мира по мотогонкам на льду. Третье место занял спортсмен из Каменска-Уральского. А титул чемпиона мира получил Дмитрий Колтаков из Кургана. Он набрал 202 очка и выиграл общий зачет.
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