Тольяттинский спортсмен стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду

В голландском городе Херенвен закончились соревнования по мотоспорту на льду. Весь пьедестал почета заняли гонщики из России. — По результатам нескольких заездов спортсмен из Тольятти Даниил Иванов стал серебряным призером турнира Lukoil Fim Ice Speedway Gladiators World Championship 2018, — рассказали в пресс-службе СК «Мега-Лада». Капитан тольяттинской ледовой дружины записал в свой актив 167 очков. Его удостоили звания вице-чемпиона мира по мотогонкам на льду. Третье место занял спортсмен из Каменска-Уральского. А титул чемпиона мира получил Дмитрий Колтаков из Кургана. Он набрал 202 очка и выиграл общий зачет.