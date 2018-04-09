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Уфимец Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира по мотогонкам на льду
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Уфимец Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира по мотогонкам на льду 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Дмитрий Колтаков, представляющий уфимский Центр технических видов спорта имени Г. Кадырова, официально оформил звание чемпиона мира по мотогонкам на льду. Финальная серия заездов прошла в голландском Херенвене.
В заключительном, десятом этапе, он выиграл все свои заезды и набрал максимально возможное количество очков — 21. За десять же финальных гонок, из которых уфимец выиграл девять, у Колтакова 202 очка, — на 35 больше, чем у завоевавшего серебряную медаль тольяттинца Даниила Иванова.
Дмитрий Колтаков в третий раз стал чемпионом мира, впервые это произошло в 2015 году, а во второй раз — в прошлом. Все его победы с ним разделяют отец Сергей Колтаков и бывший гонщик-гаревик из Октябрьского Марат Ганеев. Первый работает в команде сына механиком по ходовой части, второй — по двигателям.
— В этом году Дмитрий Колтаков завоевал также золото личного чемпионата России и командного чемпионата мира в составе сборной России. Лишь в командном чемпионате страны у лучшего гонщика мира бронза, поскольку он выступал не за основную команду ЦТВС — «Башкортостан», а за нефтекамский «СТК-ЦТВС», — пояснили в городской администрации.
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