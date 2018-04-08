«Бавария» стала третьей командой в истории топ-5 лиг Европы, выигравшей 6 чемпионств подряд 

«Бавария» победила «Аугсбург» (4:1) в 29-м туре немецкой Бундеслиги и гарантировала себе победу в чемпионате Германии за 5 туров до конца. Мюнхенский клуб стал чемпионом страны в 6-й раз подряд. Как сообщает официальный сайт «Баварии», ранее это не удавалось ни одной немецкой команде в истории. Более того, ни одна другая немецкая команда ранее не выигрывала более трех чемпионств подряд.
Среди всех команд 5 главных европейских лиги (Испания, Германия, Италия, Франция и Англия) лишь «Лиону» и «Ювентусу удавалось оформить 6 чемпионств подряд. „Лион“ становился чемпионом 7 раз с 2002 по 2008 год, а „Ювентус“ в этом сезоне может оформить 7-е подряд чемпионство.
При этом девять игроков из текущего состава „Баварии“ застали все шесть чемпионств клуба — Мануэль Нойер, Том Штарке, Джером Боатенг, Давид Алаба, Рафинья, Хави Мартинес, Франк Рибери, Арьен Роббен и Томас Мюллер.
Главный тренер „Баварии“ Юпп Хайнкес стал самым возрастным тренером команды-чемпиона. Хайнкесу по окончании сезона исполнится 73 года. Таким образом Хайнкес побьет собственный рекорд, установленный в 2013-м году. Тогда Хайнкес привел „Баварию“ к чемпионству в возрасте 68 лет. Хайнкес завоевал в этом сезоне свой четвертый титул чемпиона Германии. Лишь два тренера — Удо Латтек (8) и Оттмар Хитцфельд (7) — выигрывали чемпионат Германии чаще, чем Хайнкес.