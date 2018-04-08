Французский баскетбольный клуб увековечил номер россиянки Корстин

Французский баскетбольный клуб «Бурж» вывел из обращения номер россиянки Илоны Корстин , которая ныне является генеральным директором Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС

"Спасибо «Буржу», за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", — написала Корстин в своем твиттере.

Руководство клуба «Бурж» приняло решение поднять свитер с номером «10» под своды арены клуба. Кортин выступала за французскую команду в период с 1998 по 2003 год. В составе «Буржа» она дважды становилась чемпионом национального чемпионата (1999 и 2000 годы), а также один раз выигрывала Евролигу в 2001 году.

Корстин является обладательницей двух бронзовых медалей Олимпийских игр (2004 и 2008). В июле 2013 года она объявила о завершении своей профессиональной карьеры.