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Свитер с номером россиянки Корстин поднят под своды арены французского БК «Бурж»
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Свитер с номером россиянки Корстин поднят под своды арены французского БК «Бурж» 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 8 апреля. Французский баскетбольный клуб «Бурж» увековечил номер россиянки Илоны Корстин. Свитер с номером «10» был поднят под своды арены клуба.
"Спасибо «Буржу», за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", — написала 37-летняя Корстин в своем Twitter.
"Бурж" сейчас празднует свое 50-летие и вспоминает всех баскетболисток, которые внесли вклад в историю побед клуба. Среди них оказалась Корстин. Нынешний генеральный директор Единой лиги ВТБ выступала за «Бурж» с 1998 по 2003 год, дважды выиграв чемпионат Франции (1999, 2000) и один раз Евролигу (2001).
Корстин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы в составе сборной России.
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