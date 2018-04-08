Свитер с номером россиянки Корстин поднят под своды арены французского БК «Бурж»

ТАСС , 8 апреля. Французский баскетбольный клуб «Бурж» увековечил номер россиянки Илоны Корстин . Свитер с номером «10» был поднят под своды арены клуба.

"Спасибо «Буржу», за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", — написала 37-летняя Корстин в своем Twitter.

"Бурж" сейчас празднует свое 50-летие и вспоминает всех баскетболисток, которые внесли вклад в историю побед клуба. Среди них оказалась Корстин. Нынешний генеральный директор Единой лиги ВТБ выступала за «Бурж» с 1998 по 2003 год, дважды выиграв чемпионат Франции (1999, 2000) и один раз Евролигу (2001).

Корстин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы в составе сборной России.