Сергей Веденеев: Болельщики подхватывают любой крик: сегодня критикуют Манчини, завтра скажут Шатов плохой

— Первый тайм был хороший, команда была собранна и видно, что хорошо подготовлена. Давно уже такого не было, чтобы команда совершила столько отборов. Было много борьбы. У "Зенита" было очень много голевых моментов. По какой-то причине во втором тайме питерцы или отказались от такой игры, или «Краснодар» стал по-другому играть. Чаще владели мячом гости. Может быть, силы у игроков закончились. Два удара из радиуса штрафной площади говорят о том, что не все игроки дисциплинированно играют, потому что это зона опорных и центральных защитников, она должна охраняться бдительно, но этого не произошло, — сказал Веденеев

— Можно ли сказать, что это тренерское поражение и игроки не выполняли установку? — Я не знаю. Когда идет игра, я о тренере не думаю. Можно предъявлять претензии игрокам, которые редко играют. А опытные игроки уже все знают, в этом сложностей никаких нет. Каждый игрок должен брать на себя ответственность за каждую ошибку. Тренер может только поставить игрока в состав или не поставить. На сегодняшний день скамейка у «Зенита» очень короткая. Травмы и красные карточки сделали свое дело.