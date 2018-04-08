Без права на осечку: «Локомотив» сыграет в Москве с «Ростовом»

«Локомотив» — «Ростов»

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Среди игр воскресной программы 25-го тура российской Премьер-лиги выделяется противостояние «Локомотива» и «Ростова» в Москве. Соперник «железнодорожников» не входит в число прямых конкурентов, зато уже несколько лет имеет статус добротной команды, у руля которой стоит амбициозный тренер. К тому же, на сегодняшний день «Ростов» еще не решил вопрос с пропиской в элитном дивизионе. Так что команде Валерия Карпина очки нужны не меньше, нежели лидеру чемпионата.

От уверенного чемпионского отрыва «Локомотива» теперь осталось всего два очка. Виной тому — неожиданное, даже можно сказать, сенсационное поражение от «Амкара» на прошлой неделе, которое официально случилось в гостях, но на глазах собственных болельщиков. Причем на перерыв команда Юрия Семина уходила при счете 1:0 в свою пользу, а в итоге уступила 1:2 и закрутила золотую гонку.

Этот результат прервал беспроигрышную серию «железнодорожников», насчитывавшую девять матчей, семь из которых были выиграны. «Локомотив» остается лидером чемпионата, но теперь он всего на два очка опережает "Спартак" , имея игру в запасе. Не лишним будет напомнить, что у москвичей непростой календарь оставшихся матчей. Среди будущих соперников есть представители ТОП-5. Стоит сказать о продолжающейся домашней беспроигрышной серии «Локомотива, насчитывающей пять матчей, три из которых он выиграл. Причем в четырех из пяти этих поединков команда Юрия Семина не пропустила ни одного гола.

»Ростов" перед этим матчем занимает 12-е место, набрав 27 очков и находясь в двух баллах от зоны стыковых матчей. В прошлом туре южане потерпели домашнее поражение от ЦСКА со счетом 1:2. При Валерии Карпине команда не одержала ни одной победы, проведя четыре поединка — по два раза ростовчане проигрывали и играли вничью. Правда, и соперники были сильны — ни один сейчас не занимает место ниже седьмого.

В гостях «Ростов» не побеждает с 12 августа 2017 года или восемь матчей чемпионата кряду, набрав в них только три очка, и потерпев пять поражений. Кроме того, за семь последних матчей на чужом поле ростовчане ни разу не оставляли собственные ворота в неприкосновенности и в пяти встречах пропускали не менее двух голов.

Интересные факты противостояния «Локомотива» и «Ростова»:

"Локомотив" в родных стенах выиграл 7 из 12 матчей в сезоне

"Ростов" на выезде не побеждал в чемпионате 8 игр кряду

"Локомотив" выиграл у «Ростова» лишь одну из пяти последних встреч

Последний раз «железнодорожники» обыгрывали ростовчан в Москве 14 августа 2014 года (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме — Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Ан-н Миранчук, Фернандеш, Ал-й Миранчук, Фарфан, Ари.

"Ростов": Абаев — Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Макеев, Сапета, Гацкан, Калачев, Ионов, Сигурдарсон.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»:

Обе команды сейчас в непростой турнирной ситуации. Для «Локомотива» каждое очко сейчас действительно на вес золота, а для «Ростова» каждая следующая потеря может стать роковой. Именно в таких поединках и проверяется характер команды и способности тренеров. С мотивацией у игроков обеих команд проблем не будет, но вот по уровню состава и качеству игры, если судить объективно, «железнодорожники» заметно превосходят ростовчан.

Букмекеры на победу москвичей предлагают средний коэффициент 1.83 баллов, в то же время успех гостей оценивается в 5.30 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 баллов.