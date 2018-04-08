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«Бенфика» дожала «Виторию Сетубал» и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии
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«Бенфика» дожала «Виторию Сетубал» и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим гостевую волевую победу «Бенфики» над «Виторией Сетубал».
"Эшторил" — «Маритиму» — 1:1  Голы: Эванжелиста, 31 (пенальти) — 1:0, Таджо, 52 — 1:1.
"Тондела" — «Портимоненсе» — 2:2  Голы: Эвертон, 20 — 0:1, Бруну Монтейру, 24 — 1:1, Бойд, 38 — 2:1, Веллингтон, 54 — 2:2.
"Фейренсе" — «Брага» — 2:2  Голы: Диаш, 30 — 0:1, Машаду, 61 — 1:1, Диего Соуза, 82 — 1:2, Брисеньо, 90 — 2:2.
"Витория Сетубал" — «Бенфика» — 1:2  Голы: Жоау Кошта, 3 — 1:0, Хименес, 28 — 1:1, Хименес, 90 (пенальти) — 1:2.
"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо (Сальвио, 78), Андре Алмейда, Диаш, Пицци, Фейса, Рафа Силва (Сеферович, 66), Живкович, Серви, Хименес (Самарис, 90).
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