Discord-серверы о геймдеве и CG

На DTF уже не раз (а как минимум два) публиковались посты о каналах и чатах в Телеграме, посвящённых разработке игр и неизменно сопутствующей компьютерной графике. Однако, не Телеграмом единым. Если вы связаны с компьютерными играми, то вам практически наверняка приходится иметь дело с Дискордом — стремительно ворвавшимся в игровой мир мессенджером, который оказался очень удачной платформой для построения сообществ. Представляю вашему вниманию небольшой обзор тематических discord-серверов о геймдевелопменте и CG. Вообще такие сообщества пока дефицит. Надеюсь, что в комментариях уважаемые читатели смогут показать ещё что-нибудь стоящее. unrealslackers.org discord.gg/unreal-slackers Один из самых больших и стабильно развивающихся серверов. Посвящён Unreal Engine. Слово «slackers» в названии — сохранившееся свидетельство того, что коммьюнити начало свою жизнь ещё в Slack и затем совершило героический исход в Дискорд, чему даже посвящён подробный пост на Медиуме. Многотысячный онлайн. Участники со всеми уровнями профессионализма, в том числе и самым топовым. Можно легко и быстро найти ответ на любой вопрос по UE, найти работу или наоборот специалиста в команду. При условии, что вы владете английским языком, конечно. Правила есть и крайне рекомендуемы к исполнению — вести себя прилично, никакого NSFW-контента, никого не харрасить. Сервер особенно примечателен присутствием на нём сотрудников Epic Games (у них выделенная роль). Однако не стоить тревожить их пустыми вопросами, ведь они очень заняты, делая один из лучших игровых движков современности. Если вы работаете с UE или хотите начать, тот этот сервер must have. Я бы даже сказал, что в вашем случае это уже достаточная причина начать использовать Дискорд, если вы ещё не. discord.gg/gamedev

gamedevleague.com Пожалуй, самый известный и густонаселённый геймдев-сервер в дискорде. Средний онлайн примерно в полтора раза больше предыдущего. Однако по ощущениям, коммьюнити не столь профессионально. Геймдев-сообщество общего назначения, в обособленных группах каналов представлены движки, использующиеся в независимой разработке. Можно найти единомышленников по UE, Unity, GameMaker, Love2D, Godot и т.д. Население по желанию самостоятельно навешивает на себя роль в соответствии со своей специализацией в игрострое. Правила есть и тоже довольно строгие. Например, нельзя обсуждать политику, религию и устраивать движкосрач (что, пожалуй, сродни религии). На сервере проводятся джемы, причём, как по разработке, так и по арту. А так же регулярно публикуются всевозможные туториалы. discord.gg/any6k2 Если есть свой дискорд-сервер у Анрила, значит он должен быть и у Юнити, не правда ли? Этот самый крупный из мне известных. Постоянный многотысячный онлайн, да и каналов очень много. Активность населения высокая, оно регулярно делится проектами. Есть каналы с вакансиями и соискателями. В отличие от анриловцев юнитисты оказались не такими педантами и пуританами — у них есть отдельные каналы для мемчиков и даже (сейчас многие обрадуются) по арту для разработки NSFW-игр. confa.gd discord.gg/dNpafgX В сравнении с предыдущими довольно небольшой, но, помимо симпатичного лого, имеющий одну особенность. Confa.gd — это на данный момент единственный известный мне русский сервер. Буду рад, если кто-то знает ещё и предоставит линки в комментариях. Геймдев-сообщество общего назначения, каналы по основным игровым движкам, разработке, 3D и арту. Вакансии и коллаборация так же присутствуют (к примеру, отсюда в своё время вышел BRAIN / OUT). Боты постят новости из блогов игровых движков и сайтов вроде 80lv. Так же есть отдельная группа каналов для казуального общения на всякие иные темы, которым не чужды геймдевелоперы. Устраиваются регулярные сетевые игрища по вечерам под девизом «чтобы делать игры, нужно играть в игры». На сервере практически нулевая модерация и постулируется свобода слова, а так же имеются NSFW-каналы. Впрочем, особо чувствительные люди такую атмосферу могут описывать и вовсе как «токсичную» (смайлики с лягушонком Пепе присутствуют). Поэтому предварительно взвесьте нежность вашей натуры. discord.gg/v3NDcbT О геймдевелоперских джемах Ludum Dare не знает только совсем ленивый разработчик. Этот неофициальный сервер служит инструментом координации и реалтаймового общения во время контестов, а в свободное от них время выполняет роль геймдев-коммьюнити, где можно получить помощь или обратную связь о своём творении. discord.gg/eUSFZdJ Те, кто относительно недавно пытался вкатиться в разработку игр с нуля и искал в интернете всякие курсы по Анрилу, Юнити или Блендеру, могли слышать о дяденьке по имени Бен Тристем. Это самый популярный инструктор на Udemy, чьи курсы не одной тысяче начинающих помогли стартануть свой путь к успеху в геймдеве. У Бена есть своё коммьюнити gamedev.tv, используемое для поддержки слушателей курсов, и у него имеется официальный дискорд. Сервер довольно большой. Если вы новичок, вам там помогут, однако в целом всё крутится вокруг программы курсов (которые, кстати, платные). discord.gg/vupRVHT Сервер субреддита /r/gamedev со всеми вытекающими. Чуть более тысячи стабильный онлайн, много каналов. RSS-фид из субреддита. Широкий спектр обсуждаемых тем. discord.gg/DB62fjX Именно так, с чашечкой кофе в названии. Сервер сообщества инди-разработчиков. Средний размер, общая направленность, высокая активность. Есть канал о краудфандинге, ведутся девлоги, выкладываются шоукейсы, совсем недавно даже появился канал с релизами. Есть несколько развивающихся интересных проектов. Есть роли по специализации. discord.gg/zyXxHFF Тоже инди-сообщество. Не такое активное, как предыдущее, да и размером поменьше. Но вдруг вы здесь найдёте то, чего не нашли на других серверах. В шоукейсах есть довольно достойные работы участников. Далее ещё несколько серверов различных игровых движков. Думаю, нет смысла сильно расписывать подробности каждого, потому что схема как правило типовая. Если предыдущие сервера интересны как геймдев-сообщества в принципе (включая по Анрилу и Юнити, т.к. из-за массовости движков вокруг них крутится много неспецифических тем и контента), то здесь всё проще — увидел свою технологию и зашёл. discord.gg/zH7NUgz Для любителей питонирования во время геймдева тоже есть свой сервер. Даже больше — до тех пор, пока не набрёл на него на бескайних просторах Дискорда, я и не подозревал, что Годот уже столь популярен. Сервер даже крупнее юнитевского. И тоже довольно активный. Есть подборки полезных ресурсов, каналы по основным «геймдевелоперским» языкам программирования, включая нативный GDScript, шоукейсы участников, а так же гитхаб-бот, транслирующий апдейты с годотовского репозитория. discord.gg/SourceEngine Есть отдельная категория разработчиков, да. И для них существует такой вот сервер субреддита /r/SourceEngine/. В силу особой специфики контент крутится вокруг модификаций для игр компании Valve. Самый крупный известный мне сервер по Source. По умолчанию вам будет навешена роль плейтестера, по которой вас здесь будут периодически пинговать для опробования очередного местного творения. discord.gg/By6u9pC Сервер субреддита /r/GameMaker, посвящённый гамаку. Взаимопомощь, шоукейсы, стримы процесса в исполнении участников — всё довольно живо. Может быть, вы повторите успех «Хотлайн Майами». discord.gg/WXFvDJ Средних размеров сообщество по Констракту. Отличается отзывчивостью участников и готовностью помочь с вопросами любой сложности. discord.gg/uRs5rjA Сервер субреддита по РПГМейкеру. Есть роли по специализации, есть NSFW. discord.gg/Qvph69x Вдогонку к предыдущему. Сервер по набору плагинов Yanfly для РПГМейкера. Есть роли, есть NSFW (роль для доступа к пикантностям получается явным запросом). discord.gg/rhUets9 Сообщество разработчиков на фреймворке LÖVE (aka Love2D), отзывчивое и доброжелательное как логотип. discord.gg/mMsSuAy Небольшой сервер по CryEngine. Действительно небольшой — онлайн ниже сотни. Однако, при этом, на сервере присутствуют с отдельной ролью сотрудники CryTek. Общение сдержанное, сугубо профессиональное. Пожалуй, сейчас это единственное достойное крыжанское место в дискорде. Может я чего-то не знаю? Поделитесь. Теперь, пожалуй, хватит с движками. Посмотрим на парочку серверов по 3D-графике. discord.gg/blender Крупный и обстоятельный сервер по Блендеру. Для получения доступа к каналам вам нужно будет написать небольшую интродукцию о себе парой предложений и подождать (до часа), пока ваша заявка будет одобрена модераторами. Оно того стоит. Сообщество очень полезное — активное и насыщенное контентом. Каналов для помощи с вопросами аж два, чтобы успевать всем отвечать. Есть местная «биржа труда». Отдельный канал посвящён даже Blender Game Engine. И на нём правда даже что-то делают. discord.gg/0Vu6wFfSmdogS2Lm Официальный дискорд-сервер одного из старейших и крупнейших сетевых ресурсов по 3D-графике polycount.com. Крайне рекомендуется. Крупный и полезный. Каналы по множеству инструментов из набора игрового разработчика, местами встречается очень профессиональная публика. Есть поиск работы. Сообщество довольно эгалитарное, нет даже разделения ролей. discord.gg/X49Kubh Да, ещё один с таким же названием. И тоже довольно большой. Блендер стал ну уж очень популярным инструментом среди разработчиков игр. Этот сервер знаменателем тем, что на нём проводятся компетишены. discord.gg/5ZEmVWq Очень крупный сервер по арту, в том числе цифровому, в том числе тому, который вокруг геймдева. Много каналов, есть NSFW (художники ведь). Есть совсем немного 3D, в остальном всё о двух измерениях, поэтому сервер рекомендуется труженикам пера и планшета. Но не забывайте, что сервер живёт не только диджитал-артом — здесь есть даже канал по прикладным ремёслам. discord.gg/5YHBv64 Сервер о 3D-моделировании в принципе, не сосредоточенный вокруг какого-то конкретного софта. Есть каналы для обсуждения всех основных видов работ в нелёгком деле трёхмерщика. Разделение ролей по специализациям, поиск работы, есть канал по коллаборации. На этом закончу свою небольшую подборку. Буду рад, если вы дополните меня в комментариях.