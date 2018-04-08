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Виньо: думаю, что меня не уволят из «Рейнджерс», у нас сильный тренерский штаб
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Виньо: думаю, что меня не уволят из «Рейнджерс», у нас сильный тренерский штаб 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо после разгромного поражения от «Филадельфии Флайерз» (0:5), которое подвело черту под провальным выступлением «синерубашечников» в этом сезоне, поделился ожиданиями от своего будущего.
»Ожидаю ли я, что вернусь в «Нью-Йорк» в следующем сезоне? Безусловно. Вообще, никаких сомнений. Убеждён, что мой тренерский штаб — это правильный штаб для работы с «Рейнджерс». Конечно, это только моё мнение, но я думаю, что мой штаб и наш опыт является одной из главных ценностей организации. У нас был хороший сплав молодых игроков и ветеранов клуба. Соотношение побед и поражений приемлемо.
Был ли уже разговор с руководством? Нет, но это обычная вещь. В конце каждого сезона вы садитесь за стол и думаете над тем, что можно улучшите в следующем чемпионате. Так происходит из года в год», — цитирует Виньо журналист Колин Стивенсон.
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