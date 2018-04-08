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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Штуттгарт
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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Штуттгарт 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Дортмундская «Боруссия» постарается придти в себя после испытанного шока в поединке против «Баварии». Для этого «шмелям» необходимо побеждать сегодня «Штуттгарт».
Боруссия Дортмунд
"Боруссия" Дортмунд продолжает погоню за идущим вторым «Шальке 04». И главным индивидуальным преследователем выступает Миши Батшуайи. Два тура назад его гол принёс победу «шмелям» над «Ганновером 96». Всего бельгийский форвард «чёрно-жёлтых» забил шесть голов в семи матчах Бундеслиги. Однако в решающем матче, где можно было проявить себя не только, как игрок внутреннего пользования, бельгиец стушевался. В поединке против мюнхенцев Батшуайи остался вне поля зрения.
Штуттгарт
"Штуттгарт" находится в семи очках от зоны еврокубков, а ещё до нового года клубу об этом предстояло только мечтать. Приход Тайфуна Коркута на пост наставника команды имел только положительный эффект. «Штуттгарт» продолжает восьмиматчевую безпроигрышную серию. И может быть, что она продолжится и в предстоящей встрече.
Где смотреть матч
Прямая трансляция матча «Боруссия» Дортмунд — «Штуттгарт» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 08.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.
Статистика личных встреч
"Боруссия"Дортмунд — «Штуттгарт»: +12=6-4. Разница мячей: 50:31.
В первом круге «Штуттгарт» обыграл дортмундцев, а в прошлом сезоне «Боруссия» в трёх встречах, включая одну кубковую, была сильнее своего предстоящего соперника (3:0, 3:1 и 4:1).
Интересные факты
— «Боруссия» Дортмунд не проигрывала на протяжении 12 туров к ряду до последней встречи против «Баварии».
— «Штуттгарт» не проигрывает в восьми матчах к ряду, сыграв за это время всего три ничьи.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Боруссия" Дортмунд находится под давлением прессы после разгромного поражения от «Баварии». Проигрывать две встречи подряд «шмелям» нельзя, иначе они рискуют далеко отпустить «Шальке 04», поэтому ставим на хозяев, П1 — 1,57.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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