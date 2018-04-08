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«Ахмат» определился с новым наставником
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«Ахмат» определился с новым наставником 

Soccer News 11 минут назад
Фото: Soccer News
Руководство грозненского «Ахмата» определилось с новым наставником.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Игорь Ледяхов, который входил в тренерский штаб ушедшего в отставку Михаила Галактионова.
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