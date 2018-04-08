Виктор Шалимов: В серии СКА — ЦСКА шансы по-прежнему абсолютно равны

Игра в Москве начнется сегодня в 17:00 мск. Столичные армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

— Ситуация поменялась. Если в предыдущей московской игре психологически уверенней себя чувствовал СКА, имевший право на ошибку, то теперь запас в одну игру есть уже у ЦСКА. Ясно, что в воскресенье в Москве будет ажиотаж, — сказал Шалимов

— ЦСКА теперь фаворит? — Нет, шансы по-прежнему абсолютно равны, хотя у ЦСКА есть преимущество своего поля.

— Вы, как москвич, болеете в этой серии за ЦСКА? — Нет, мне очень нравятся обе команды, не делю их по географическому принципу. Лучше, если бы они радовали нас на протяжении всех семи встреч.