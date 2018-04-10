Тер Стеген: Мы не думаем, что дело уже сделано

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал о готовности к ответному матчу с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче победила «Барселона» — 4:1.

«У нас хороший состав, и это помогает сохранять свежесть во всех играх. Мы знаем, что можем рассчитывать на каждого.

У нас огромный ресурс, и мы понимаем, что способны гнуть свою линию даже в очень сложных матчах. Завтрашний матч будет одним из таких.

Мы понимаем, что матч будет нелегким, и фокусируемся на собственной игре. У нас есть преимущество, и его надо защитить.

Мы не думаем, что дело сделано. У нас отличные шансы на всех фронтах, но это не означает, что мы можем прекратить работать. Пока все получалось.

У каждого тренера свои методы организации команды, но за последние четыре года мы прибавили. У нас очень хорошая команда, и сейчас мы набрали отличную форму.

Малое число пропущенных мячей обеспечивает нам серьезное преимущество. Мы здорово работаем в обороне и хотим продолжить играть в этой манере до конца сезона — это наша задача.

Мы понимаем, что у нас есть класс, который позволит нам забить самим, а потому не пропускать — очень важно.

Иногда на этой стадии для выхода дальше тебе необходимо некоторое везение. Пока в этом сезоне мы добивались отличных результатов и прибавляли с каждым новым выходом на поле. Завтра сделаем еще один шаг, но простым он не будет.

Я никак не изменился после гола Флоренци. Такое редко, но случается. Может, тот гол сделал меня даже немного сильнее, но на мою игру он определенно не повлиял.