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Александр Бубнов: «Тосно» и «Урал» поделят очки
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Александр Бубнов: «Тосно» и «Урал» поделят очки 

Советский спорт 44 минуты назад
Прогноз: 0:0. «Тосно» нужно выбираться из зоны вылета, но и «Уралу», чтобы избежать нервотрепки на финише, нельзя проигрывать. Команды поделят очки», — считает Бубнов.
Игра в Петербурге начнется сегодня в 14:00 мск.
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