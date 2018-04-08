Александр Бубнов: «Тосно» и «Урал» поделят очки

Прогноз: 0:0. «Тосно» нужно выбираться из зоны вылета, но и «Уралу», чтобы избежать нервотрепки на финише, нельзя проигрывать. Команды поделят очки», — считает Бубнов

Игра в Петербурге начнется сегодня в 14:00 мск.