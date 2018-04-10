Чеченский борец Асхаб Тамаев пообещал оторвать «базуки» Кириллу Терешину

Спортсмен и видеоблогер из Чечни Асхаб Тамаев разместил на своей странице в Instagram ответ на очередной дерзкий вызов на бой от «синтолового качка» Кирилла Терешина

«Первое твоё видео я принял за шутку и записал ответ. Второе проигнорировал. Но ты продолжаешь пиариться и набирать на этом подписчиков. Мне это надоело. Если ты запишешь ещё одно видео, я приеду в Пятигорск и оторву тебе «базуки»!» — Стреляя из пистолета, пообещал чеченский спортсмен.

Переписка двух популярных блогеров продолжается больше недели. Ранее Асхаб Тамаев предложил Кириллу свои услуги по ампутации рук.

Публикация от Tamaev Asxab16 Years (@tamaaev1) 10 Апр 2018 в 9:55 PDT