Ещё
«Чеченский Халк» с «шеей-базукой» высмеял «синтолового качка» Терешина
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чеченский Халк» с «шеей-базукой» высмеял «синтолового качка» Терешина 

Свободная пресса 1 час назад
16-летний борец из Чечни Асхаб Тамаев раскритиковал Кирилла Терешина за «хайп». Как сообщает «День. Онлайн», в интернете стал популярным ролик, где школьник — выпускник проводит замер объема шеи и рук. На видео видно, что объем шеи — 54 сантиметра, бицепсов— 48-сантиметров. За все это богатство Асхаба прозвали «Чеченским Халком». Таких результатов житель Чечни добился без так называемой химии. Юноша рассказал, что в детстве был очень худым, поэтому начал ходить в качалку уже с девяти лет. Вначале увлекался кикбоксингом, затем — борьбой. Когда Асхаб увидев Кирилла Терешина в Сети, то записал обращение, где посоветовал завязывать с синтолом, прекратить ловить «хайп», так как это тупо, и заниматься нормальным спортом.
Ранее «СП» сообщала, что истекающий кровью Кирилл «руки-базуки» простился с подписчиками. После череды жалоб на здоровье парень пожелал своим хейтерам «гореть в аду» за то, что они постоянно провоцировали его на эксперименты с синтолом.
Новости здоровья: Кирилл «руки-базуки» напугал своих подписчиков жалобами на адские боли
Свободная пресса: последние новости
Дрон столкнулся с НЛО в Исландии «Спартак» победил «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче «Ростов» - ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»5
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Ягудин с женой попали в больницу28
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости38
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение