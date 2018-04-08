«Чеченский Халк» с «шеей-базукой» высмеял «синтолового качка» Терешина

16-летний борец из Чечни Асхаб Тамаев раскритиковал Кирилла Терешина за «хайп». Как сообщает «День. Онлайн», в интернете стал популярным ролик, где школьник — выпускник проводит замер объема шеи и рук. На видео видно, что объем шеи — 54 сантиметра, бицепсов— 48-сантиметров. За все это богатство Асхаба прозвали «Чеченским Халком». Таких результатов житель Чечни добился без так называемой химии. Юноша рассказал, что в детстве был очень худым, поэтому начал ходить в качалку уже с девяти лет. Вначале увлекался кикбоксингом, затем — борьбой. Когда Асхаб увидев Кирилла Терешина в Сети, то записал обращение, где посоветовал завязывать с синтолом, прекратить ловить «хайп», так как это тупо, и заниматься нормальным спортом.

Ранее «СП» сообщала, что истекающий кровью Кирилл «руки-базуки» простился с подписчиками. После череды жалоб на здоровье парень пожелал своим хейтерам «гореть в аду» за то, что они постоянно провоцировали его на эксперименты с синтолом.

Новости здоровья: Кирилл «руки-базуки» напугал своих подписчиков жалобами на адские боли