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Комментатор Орлов прокомментировал слёзы Шатова во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар»
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Комментатор Орлов прокомментировал слёзы Шатова во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Советский спорт
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Краснодара» Олега Шатова, который был арендован у «Зенита» и забил гол команде из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура чемпионата России.
«Уже после игры Олег сказал главное: «Я многое доказал сам себе». В прошлом у Шатова возникли какие-то недопонимания с Луческу. Потом преследовали травмы. Тот же Луческу перестал ему доверять. А затем Шатов, как и Дзюба, начинает сомневаться, что он вообще футболист. В минувшую субботу Олег доказал обратное. Причём не только себе, но и всем. Поэтому он и рыдал после замены», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
Он отметил, что слёзы Шатова стали эмоциональным срывом и всплеском. Комментатор подчеркнул, что с Шатовым тренеру важно найти контакт.
Ранее Шатов заявил, что душой и сердцем был в «Зените», но после попадания в яму от него решили избавиться.
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