Комментатор Орлов прокомментировал слёзы Шатова во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар»

«Уже после игры Олег сказал главное: «Я многое доказал сам себе». В прошлом у Шатова возникли какие-то недопонимания с Луческу. Потом преследовали травмы. Тот же Луческу перестал ему доверять. А затем Шатов, как и Дзюба, начинает сомневаться, что он вообще футболист. В минувшую субботу Олег доказал обратное. Причём не только себе, но и всем. Поэтому он и рыдал после замены», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Он отметил, что слёзы Шатова стали эмоциональным срывом и всплеском. Комментатор подчеркнул, что с Шатовым тренеру важно найти контакт.

Ранее Шатов заявил, что душой и сердцем был в «Зените», но после попадания в яму от него решили избавиться.