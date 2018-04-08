Серхио Мора победил Альфредо Ангуло раздельным судейским решением

Hard Rock Hotel and Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. Экс-чемпион мира американец Серхио Мора (29-5-2, 9 КО) одержал победу раздельным судейским решением над мексиканским слаггером-ветераном Альфредо Ангуло (24-7, 20 КО).

Мора боксировал с дальней дистанции, пытаясь не дать мексиканцу выйти на ближнюю. Преимущество в скорости рук было на стороне экс-чемпиона, но, казалось, пропущенные удары вовсе не тревожат Ангуло.

Во 2-м раунде Мора начал вкладываться в удары. Американец несколько раз потряс мексиканца, но по завершению 3-й трёхминутки Мора выглядел уставшим и измотанным.

Начиная с 4-го раунда у Ангуло наладились дела в атаке. Мексиканец пытался наращивать прессинг, и вынудил Мору в 6-м раунде принять рубку. В 7-м раунде американец неожиданно поймал второе дыхание, сумел переломить ход поединка.

Как итог, в невероятно близком и зрелищном поединке судьи разделились во мнении: один увидел победу Ангуло (77:75), два других посчитали, что победил Мора (дважды 78:74).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ангуло-Мора (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.