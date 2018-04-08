Тест: Права на какой мульттранспорт вы можете получить?

В вышедшем на экраны мультфильме «Невероятная история о гигантской груше» герои управляют этой самой грушей. Задумавшись о том, какая категория прав должна быть у водителя данного фрукта, мы решили провести для наших читателей шуточный экзамен на права.

Какой мульттранспорт вам доверили бы водить? Предлагаем пройти тест и узнать, права какой категории вам достанутся.

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