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Тест: Права на какой мульттранспорт вы можете получить?
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Тест: Права на какой мульттранспорт вы можете получить? 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В вышедшем на экраны мультфильме «Невероятная история о гигантской груше» герои управляют этой самой грушей. Задумавшись о том, какая категория прав должна быть у водителя данного фрукта, мы решили провести для наших читателей шуточный экзамен на права.
Какой мульттранспорт вам доверили бы водить? Предлагаем пройти тест и узнать, права какой категории вам достанутся.
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