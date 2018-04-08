Джозеф Ньюгарден выиграл этап IndyCar в Финиксе и вышел в лидеры чемпионата 

Джозеф Ньюгарден, действующий чемпион серии IndyCar, выиграл Гран-при Финикса, второй этап сезона-2018. На заключительном рестарте гонки Ньюгарден находился на четвёртом месте, но на свежих шинах опередил соперников и завоевал свою первую победу в этом году. Второе место занял канадский дебютант Роберт Уикенс, который, в отличие от Ньюгардена, перед рестартом не поехал за свежими шинами и не смог удержать соперника позади. Третье место завоевал Александр Росси — экс-пилот Формулы-1 получил штраф в самом начале заезда, но совершил более 60 обгонов и прорвался на подиум. Пятёрку сильнейших замкнули Скотт Диксон иРайан Хантер-Рей. В общем зачёте по итогам двух этапов на первое место вышел Джозеф Ньюгарден. Александр Росси с двумя подиумами занимает второе место, а победитель первого этапа Себастьен Бурде откатился на третью строчку. Третий этап серии IndyCar — Гран-при Лонг-Бич — состоится 15 апреля, это будет вторая гонка сезона на уличной трассе.
IndyCar. Финикс. Гонка 1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) 2. Роберт Уикенс (Schmidt Peterson Motorsports) +2,9946 3. Александр Росси (Andretti Autosport) +3,4890 4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +3,8175 5. Райан Хантер-Рэй (Andretti Autosport) +4,0122 6. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) +9,4497 7. Эд Карпентер (Ed Carpenter Racing) +9,4731 8. Тони Канаан (AJ Foyt Enterprises) +9,8650 9. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan) +10,1747 10. Симон Пажно (Team Penske) +10,3247