Прогноз на матч Наполи — Кьево: хороший коэффициент на победу неаполитанцев

«Наполи» — «Кьево». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (08.04.2018, 16:00 мск).

Болельщикам «Наполи» уже сложно без слёз смотреть в турнирную таблицу. Не так давно их команда лидировала, и все неаполитанцы жили с предвкушением о скором выигрыше скудетто, а теперь отставание от «Ювентуса» составляет уже 7 очков. Но всё же «голубым» нельзя опускать руки — есть сегодняшний матч в запасе дома с «Кьево» и скорая предстоящая очная битва со «старой синьорой». В сегодняшней победе неаполитанцев над «летающими осликами» сомнений нет практически ни у кого — букмекеры оценивают её коэффициентом 1.18.

Команда

"Наполи"

64:20 "Кьево"

28:49 "Наполи"

У «Наполи» в последний месяц всё повалилось из рук, и надежды на чемпионский титул тают с каждым туром. В последних четырёх матчах команда Маурицио Сарри победила лишь однажды. Сперва было домашнее поражение от «Ромы» (2:4) и выездная ничья с «Интером» (0:0). После этого «адзурри» натужно обыграли дома «Дженоа» (1:0), но в прошлом туре сыграли лишь вничью на выезде с аутсайдером «Сассуоло» (1:1). Неаполитанцам не хватает ресурсов для борьбы за чемпионский титул с «Ювентусом». Именно поэтому Маурицио Сарри не желает продлевать контракт с клубом, руководство которого не хочет тратить деньги на топ-трансферы.

"Кьево"

"Кьево" удалось немного отдалиться от зоны вылета. Перед уходом на двухнедельную паузу в чемпионате, связанную с матчами национальных сборных, «летающим осликам» пришлось сыграть 3 кряду выездных матча, и все они были проиграны — «Фиорентина» (0:1), «Верона» (0:1) и «Милан» (1:3). После паузы «жёлто-синим» удалось прервать чёрную полосу, добыв дома волевую победу над «Сампдорией» (2:1). Неделю назад «Кьево» снова играл дома и снова должен побеждать, но на последних минутах потерял 2 очка в матче с «Сассуоло» (1:1), позорно пропустив мяч от соперника, который играл вдевятером после двух удалений.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 2» в 15:55 по московскому времени начнёт прямую трансляцию матча «Наполи» — «Кьево». Текстовая трансляция этого поединка состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Наполи" имеет хорошую статистику личных встреч против «Кьево»: +14=3-6, разница мячей 35:21. В прошлом сезоне неаполитанцы дважды уверенно обыграли веронцев — 2:0 дома и 3:1 на выезде. А вот в нынешнем сезоне команда Маурицио Сарри не смогла в Вероне сломить сопротивление «летающих осликов» — матч закончился безголевой ничьей 0:0.

Интересные факты

"Наполи" добыл лишь 1 победу в последних четырёх турах (+1=2-1, 4:5);

"Наполи" забивал в каждом из последних десяти домашних матчей;

"Наполи" пропустил 20 голов в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (19);

"Наполи" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах против «Кьево» (+5=2-0, 12:4), хотя 2 последних матча закончились вничью;

"Кьево" имеет 8-матчевую серию поражений в выездных матчах (+0=0-8, 3:18);

"Кьево" пропускал в каждом из последних 14-ти матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"