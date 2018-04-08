Как в Афганистане «погибла Мараварская рота»

21 апреля 1985 года в Афганистане, в районе населенного пункта Маравар и Мараварского ущелья произошло боевое столкновение 5-го отдельного мотострелкового батальона с отрядами моджахедов, в результате которого погибла треть личного состава первой роты батальона и развернулись боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона, брошенные на выручку 5-му омсб.

Это событие получило название «гибель Мараварской роты». Название не совсем точно, поскольку, к счастью, погибли не все бойцы роты. Есть и еще один устойчивый миф об этом трагическом эпизоде: боестолкновение произошло в ходе учебного рейда. Это тоже не совсем верно. Выход был боевой.

19 апреля командир 5-го омсб майор Тереньтев совершил с командирами рот своего батальона рекогносцировку в районе Маравара. Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Кунар в трех километрах от города Асадабада. От Маравара в сторону афгано-пакистанской границы тянется ущелье, котрое советские военные называли Мараварским. Боевой опыт у майора отсутствовал, поэтому рекогносцировка проходила совершенно открыто, на виду у местных.

Майор Терентьев принял решение о прочесывании кишлака Сангам, который находится в глубине ущелья. Разведка доложила, что в кишлаке по ночам моджахеды выставляли по 8 — 10 дозорных. Майор решил, что такое боевое задание против немногочисленного отряда противника станет отличной учебой для боевого состава его подразделения. 5-й омсб был недавно введен в Афганистан и еще не имел боевых выходов. Неудивительно, что этот рейд, вполне боевой по поставленным задачам, рассматривался бойцами и командирами, как учебный.

На следующий день в 20.00 5-й омсб выдвинулся из Асадабада и начал переправу через реку Кунар. Майор Терентьев уже на марше объявляет командирам 1-й и 2-й роты об изменении боевого задания: если в Сангаме противник обнаружен не будет, следует прочесать так же кишлак Даридам. Раньше, на общей постановке задач, захват Даридама не обсуждался.

Батальон начал движение вглубь Мараварского ущелья. По дну ущелья шла 1-я рота, которую с высот по обеим сторонам ущелья прикрывали 2-я и 3-я роты.

К двум часам ночи 1-я рота вышла к кишлаку Сангам. Ротой командовал капитан Николай Цебрук. Прочесали кишлак. Противника в нем не оказалось. После этого капитан сообщил офицерам о новом приказе майора Терентьева: идти в кишлак Даридам, где по сведениям разведки находился отряд моджахедов и американский военный инструктор. Кишлак следовало прочесать и захватить, постаравшись при этом не упустить американца.

2-я и 3-я роты остались в Сангаме, 1-я рота дальше идет в одиночку.

Капитан Цебрук делит свою роту на 4 группы. 1-я идет для прочесывания кишлака Даридам, вслед за ней движется 2-я группа. 3-я группа остается в доме на дороге между Сангамом и Даридамом, чтобы прикрыть тыл. Для прикрытия 3-ей группы на хребет с южной стороны капитан Цебрук отправляет 4-ю группу.

В ловушке

В пятом часу утра командир 1-й группы сообщил Цебруку, что кишлак брошен жителями, противника в нем нет, и что он заканчивает прочесывание Даридама.

Ни капитан Цебрук, ни командиры групп не подозревали, что за ними все время наблюдали моджахеды, спрятавшиеся на склонах ущелья.

Когда прочесывание кишлака закончилось и разведчики повернули назад, одна часть моджахедов спустилась по склонам, и ударила им в спину, а вторая часть закрыла выход из кишлака в сторону Сангама.

Бой в кишлаке Даридам

В 5.00 на окраине кишлака Даридам завязался бой между моджахедами и 1-й и 2-й группами 1-й роты батальона. Капитан Цебрук успел выйти в радиоэфир и сообщить командиру 5-го омсб о засаде. Капитан был убит почти в самом начале боя. Командиры 3-й и 4-й групп приняли самостоятельное решение двигаться к Даридаму на выручку к своим, однако, нарвались на минометный огонь противника, который вынуждает их отступить.

Тем временем, окруженные в кишлаке бойцы решили прорываться в сторону Сангама. Это были совсем необстрелянные солдаты, впервые в жизни оказавшиеся в боевой ситуации. Моджахедов было больше, к тому же их боевой опыт был не сравним с опытом наших солдат.

1-я и 2-я группы методично уничтожаются ураганным огнем, ребята оказались полностью деморализованы и неспособны на принятие какого-либо грамотного решения.

К 11 часам бой в Даридаме закончился. Живыми из кишлака удалось выйти только шести бойцам.

Наши подоспели

Получив сообщение Цебрука о засаде, майор Терентьев отдал приказ 2-й и 3-й ротам выдвигаться в сторону кишлака Даридам, туда же направляет всех бойцов 5-го омсб, которые остались в месте расположения батальона, сформировав из них сводную роту. Кроме того, он обращается за помощью к командиру 66-й отдельной мотострелковой бригады. В сторону ущелья был выдвинут танковый взвод, по тревоге поднят весь личный состав 2-го мотострелкового батальона.

Сводная рота и танки должны были преодолеть 10 километров по гористому бездорожью, поэтому к вступившим в неравный бой ротам смогла пробиться только одна БМП-2, которая поддержала огнем отступление 3-й и 4-й групп от Даридама.

Кроме того, майор поставил в известность о сложившейся ситуации командование 15-й отдельной бригады спецназа. По тревоге был поднят 154-й отдельный отряд специального назначения, который был переброшен в район Мараварского ущелья на вертолетах на следующий день, 22 апреля. 66-я омсбр отправила на подмогу десантно-штурмовой батальон, который прибыл так же 22 апреля.

Утром 22 апреля Сангам и Даридам совместными действиями были освобождены от моджахедов, все тела наших погибших были отбиты у противника.

Итоги

Как же случилось, что самостоятельный рейд одного батальона в течении суток превратился в полноценные боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона?

Майор Терентьев всю вину пытался переложить на погибшего капитана Цебрука, который, якобы, принял самостоятельное решение о прочесывании кишлака Даридам. Однако, командир 2-й роты капитан Макаров подтвердил, что Цебрук получил от майора Терентьева устный приказ на дальнейшее продвижение.

Впоследствии, военные специалисты, разбиравшие трагедию Мараварского ущелья, пришли к выводу, что причиной всему стали действия майора Терентьева. Он не учел ни полное отсутствие боевого опыта у бойцов, ни необходимость проводить рекогносцировки в условиях скрытности. Кроме того, он не согласовал свои действия с артиллеристами, с командирами других частей, которые в результате не смогли обеспечить подкрепление. Были допущены и другие грубые ошибки. Все вместе и стало причиной гибели 32-х человек, 29 из которых были убиты в кишлаке Даридам.

Майор Терентьев и его замполит майор Елецкий были отстранены от своих должностей и переведены в воинские части на территории СССР с понижением в должности.