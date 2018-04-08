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Эрнесто Вальверде: «Во втором тайме бессознательно снизили темп»
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Эрнесто Вальверде: «Во втором тайме бессознательно снизили темп» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался доволен победой команды в матче чемпионата Испании с «Леганесом» (3:1). Все три мяча каталонцев забил Лионель Месси.
— Мы хорошо провели первый тайм, не оставили шансов сопернику, — цитирует AFP Вальверде. — А потом бессознательно снизили темп. Это случалось нами в играх с «Атлетиком» и «Ромой». Это проблема, потому что мы должны вести игру всегда. При счете 2:1 могли поплатиться за ошибку. Но в целом матч оставил радостные эмоции. Месси в полном порядке. Он прекрасно играет.
Что касается рекордной серии без поражений, то мы ее делим с Луисом Энрике, потому что она началась в прошлом сезоне. Попытаемся выиграть и следующий матч. Этот исторический рекорд говорит о силе нашей команды.
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