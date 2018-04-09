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«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара
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«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror. По информации источника, «красные дьяволы» готовы включить в сделку полузащитника Поля Погба, форварда Антони Марсьяля, а также доплату в размере 50 миллионов фунтов.
Сейчас 26-летний бразилец проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) — ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Неймар провел 30 матчей, забил 29 голов и отдал три результативные передачи.
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