Моуринью готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара

«МЮ» готов составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за Неймара

Как сообщает Daily Star, "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить нападающего в летнее трансферное окно.

Антони Марсьяля. По данным источника, французский клуб рассчитывает приобрести двух игроков английского клуба — Поля Погба

Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром

Отмечается, что рулевой «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов отправить своих футболистов в лигу 1 при условии, если парижский клуб даст согласие на трансфер Неймара.

Ранее сообщалось, что бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет покинуть команду по окончании сезона.