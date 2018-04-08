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Моуринью готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара
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Моуринью готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара 

Советский спорт 22 минуты назад
«МЮ» готов составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за Неймара
Как сообщает Daily Star, "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить нападающего в летнее трансферное окно.
По данным источника, французский клуб рассчитывает приобрести двух игроков английского клуба — Поля Погба и Антони Марсьяля.
Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром
Отмечается, что рулевой «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов отправить своих футболистов в лигу 1 при условии, если парижский клуб даст согласие на трансфер Неймара.
Ранее сообщалось, что бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет покинуть команду по окончании сезона.
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