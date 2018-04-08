Ракитич: «Все говорят о Месси, поскольку он заслужил это» 

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Леганесом» (3:1) отметил игру нападающего Лионеля Месси, который оформил хет-трик.
"Если все говорят о Лео, поскольку он это заслужил. Даже я буду говорить о нём, когда вернусь домой. Мы очень гордимся тем, что повторили рекорд чемпионата Испании по числу матчей без поражений. Это наглядно демонстрирует силу «Барселоны», и теперь мы хотим побить рекорд", — цитирует хорвата Football Espana.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 12 очков, но у «матрасников» есть игра в запасе.
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