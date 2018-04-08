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Ракитич: Все говорят о Месси, потому что он это заслужил
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Ракитич: Все говорят о Месси, потому что он это заслужил 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Леганесом» (3:1) в матче чемпионата Испании и хет-трик нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
«Все говорят о Месси, потому что он это заслужил. Даже я буду говорить о нём, когда приду домой.
Это нормально, что по ходу игры мы сбавили обороты, потому что очень мощно начали. Было крайне важно удачно провести первые минуты матча. Мы набрали очередные три очка и играли хорошо на протяжении продолжительных отрезков игры.
Очень гордимся, что повторили испанский рекорд лиги. Это показывает силу «Барсы», мы обязательно должны его побить», — приводит слова Ракитича Football Espana.
Аргентинец в этом поединке сделал свой 40-й хет-трик в составе «блаугранас», а также забил свой 40-й гол со штрафного за «Барсу».
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