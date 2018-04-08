Букмекеры оценили шансы «Ростова» отобрать очки у «Локомотива» в Москве

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Аналитики не считают «Ростов» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 5.00. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.80, на ничью — за 3.20.

Поставить на победу красно-зелёных по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.85. Коэффициент на то, что гости не проиграют, 1.95.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше данного значения котируется за 1.48.

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