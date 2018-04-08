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Приключения «Скворцмена»: Роль хоккейного «вышибалы» не для меня
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Приключения «Скворцмена»: Роль хоккейного «вышибалы» не для меня 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Тайбоксер и хоккеист
— Вообще, я довольно часто бываю на хоккее и знаю, что на матчах очень холодно, — улыбается Саша и застегивает пуховик. — У меня же младший брат играет за «Красные Крылья». Вот я и выбираюсь на матчи Сереги в ФОК «Мещерский». А на играх «Панчера» в этом сезоне еще ни разу не был (матч «Панчер-НН» с командой «Диакон» проходил в ФОКе «Северная звезда», — прим. NN.ru). Интересно посмотреть, на каких скоростях играют любители.
Пока мы томимся в ожидании начала встречи, Саша замечает огромное фото Александр Скворцова.
— Это же мой знаменитый тезка, с которым меня недавно перепутали. Лично мы с Александром Викентьевичем пока не знакомы. Надо, что ли, сфотографироваться вместе с ним.
«Скворцмен» принимает боевую стойку на фоне Александра Скворцова, принявшего стойку хоккейную.
— Ну вот, теперь если будут путать, покажу это фото.
«Скворцмен» приносит удачу
Сама игра тоже получается веселой. Хоккеисты «Панчер-НН», похоже, решили встретить дорогого гостя, как подобает, и начинают раскатывать соперника. На льду у «панчеров» получается практически все — от периода к периоду счет вырастает.
— А я бы, наверное, тоже мог здесь поиграть, — заявляет Саша Скворцов. — Я не к тому, что был бы в РХЛ главной звездой, но темп выдержал бы. Побегать я, вообще, люблю. В футбол вот неплохо получается.
— В хоккее еще и подраться можно, ты бы, наверное, с удовольствием освоил роль тафгая?
— Да не, я, когда играл в хоккей, ни разу ни с кем не дрался. Скажу больше: за всю жизнь, я за пределами ринга, вообще, ни с кем не дрался! А на льду мне больше нравится повозиться с шайбой, обыграть кого-нибудь, а не толкаться, выясняя отношения.
А «Панчеру» в этот вечер помощь «вышибалы» и не требовалась. Желто-синие держали инициативу в своих руках и довели дело до разгрома 4–1!
После финального свистка, как любой уважающий себя звездный гость, Александр Скворцов проследовал на лед и сфотографировался с победителями.
— Похоже, нам именно тебя и не хватало, — радовался после игры счастливый капитан ХК «Панчер-НН» Руслан Быков, хлопая по плечу «Скворцмена». — В следующий раз приводи с собой побольше бойцов.
Сезон в РХЛ-НН в самом разгаре. А у «Панчера» во втором дивизионе Лиги играет еще и команда-дублер — «Панчер-2». Так что, и «Скворцмен», и его боевые товарищи точно померзнут на трибунах «Северной звезды», согревая себя кричалками в честь любимой хоккейной команды.
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