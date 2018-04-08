Третий раз в истории: молодёжка челябинского «Трактора» стала бронзовым призёром Кубка Харламова

«Белые Медведи» стали бронзовыми медалистами Молодёжной хоккейной лиги, уступив «СКА-1946» в решающем матче серии со счётом 2:4. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Это третья бронза в истории «медведей» (2014, 2015).

— Свою роль сыграл первый матч, где мы уступили по буллитам. Это был шанс, но в этой лотерее нам не повезло. Думаю, поведи мы 1:0 в серии — нам было бы легче. Сюда вернулись, ребята не выключились, вернулись в серию, и вчерашний матч это показал. Сегодня провалили начало матча. Тяжело сказать, почему это случилось. В плей-офф каждый неиспользованный момент сказывается. Играли, по сути, до ошибки. И кто больше воспользовался ошибками соперника, тот и победил. Отсюда такой результат, — прокомментировал главный тренер «Белых Медведей» Максим Смельницкий . — Я бы хотел команду поблагодарить. С кем-то мы работаем уже 3–4 года, с кем-то — первый год. Мы начинали сезон одним составом, по ходу он приобрел другие очертания. Благодарен судьбе, что довелось поработать с такими ребятами. Это настоящие личности. Думаю, у них у всех большое будущее. Если они не снизят требования к себе, то добьются большого успеха.

На этой неделе завершила сезон и команда «Трактор», уступившая казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3. Эта игра стала завершающей в сезоне. Чёрно-белые получат бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги. Губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Борис Дубровский , поздравив команду с бронзой, попросил «сделать правильные выводы, поработать над ошибками и задуматься над следующим сезоном».

— Ребята огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам — яркое свидетельство тому, что команда билась, — отметил глава региона.