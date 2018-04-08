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В Новороссийске вручили золотые значки ГТО
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В Новороссийске вручили золотые значки ГТО 

АиФ — Юг 23 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В Новороссийске 7 апреля в торжественной обстановке в администрации города вручили золотые значки ГТО.
За время реализации 3 этапа программы ГТО в Новороссийске проведи 10 массовых мероприятий. При плане в 8 000 человек, который наметили себе организаторы в начале этой работы, в выполнении норм ГТО приняли участие свыше 8 200 человек. За 2017 год новороссийцам присвоено 327 золотых, 482 серебряных и 341 бронзовых знаков отличия комплекса ГТО.
7 апреля в ряды обладателей золотых знаков отличия ГТО влились еще 28 человек. Это люди, которые не только с блеском справились со спортивными заданиями, они выбрали позитивное отношение к миру, здоровый образ жизни, сообщает пресс-служба города-героя.
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