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Александр Бубнов: Отметил бы Шатова, матч с «Зенитом» стал одним из самых ярких в сезоне
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Александр Бубнов: Отметил бы Шатова, матч с «Зенитом» стал одним из самых ярких в сезоне 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Дебют Мурада Мусаева в качестве главного тренера „Краснодара“ получился многообещающим: в гостях в очень важной встрече обыгран »Зенит». Это обстоятельство может задать правильное настроение для концовки. «Краснодар», думаю, ещё поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли. Хотя по потерянным очкам петербуржцы по-прежнему чуть впереди южан, в их случае просвета не наблюдается. Поставленная игра в атаке по-прежнему отсутствует, ротация средней линии сохраняется, что никак не способствует сыгранности. Идёт постоянный поиск, нет стабильности и четкого рисунка.
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Индивидуально отметил бы игру Олега Шатова, для которого матч с «Зенитом» стал лучшим в составе «Краснодара» и как минимум одним из самых ярких в сезоне. Жаль только, что доиграть встречу до финального свистка ему не удалось. А главной звездой матча стал Виктор Классон, на счету которого гол и результативная передача. Атакующий полузащитник сборной Швеции сегодня является всамделишным лидером «быков». Он регулярно создаёт моменты и для себя, и для партнёров, стабильно действует на хорошем уровне", — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.
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