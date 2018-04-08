У Карпина нет желания поработать в Европе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о работе в донском клубе и оценил вероятность возвращения в «Реал Сосьедад».

«Проблемы в «Ростове»? Да никаких особенно. Комплектование было, но в целом состав — почти тот же. Мне в распоряжение достались хорошие футболисты.

Кто вам сказал, [что летом «Ростов» ждет серьезная трансферная кампания]? Понятно, что ни один тренер, ни один клуб не хочет быть слабее. Пока стоит задача набрать как можно больше очков и спокойно завершить сезон. О том, куда «Ростов» может пробиться в следующем, поговорим потом.

Слухи о должности спортивного директора «Сосьедада»? Без понятия, откуда это взялось. Предложений вернуться в «Сосьедад» в каком бы то ни было качестве я никогда не получал. На данный момент нет [стремления снова работать в Европе].

По большому счету всего хватает [в России]. Напрягать что-то может, когда возвращаешься оттуда через много лет. Но ко всему привыкаешь. Обыденные вещи: пробки, погода не такая, как в Испании», — приводит слова Карпина Sport24.