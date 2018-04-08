Ещё
У Карпина нет желания поработать в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Карпина нет желания поработать в Европе 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о работе в донском клубе и оценил вероятность возвращения в «Реал Сосьедад».
«Проблемы в «Ростове»? Да никаких особенно. Комплектование было, но в целом состав — почти тот же. Мне в распоряжение достались хорошие футболисты.
Кто вам сказал, [что летом «Ростов» ждет серьезная трансферная кампания]? Понятно, что ни один тренер, ни один клуб не хочет быть слабее. Пока стоит задача набрать как можно больше очков и спокойно завершить сезон. О том, куда «Ростов» может пробиться в следующем, поговорим потом.
Слухи о должности спортивного директора «Сосьедада»? Без понятия, откуда это взялось. Предложений вернуться в «Сосьедад» в каком бы то ни было качестве я никогда не получал. На данный момент нет [стремления снова работать в Европе].
По большому счету всего хватает [в России]. Напрягать что-то может, когда возвращаешься оттуда через много лет. Но ко всему привыкаешь. Обыденные вещи: пробки, погода не такая, как в Испании», — приводит слова Карпина Sport24.
LiveSport.Ru: последние новости
«Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля «Ювентус» обыграл «Беневенто», Дибала оформил хет-трик Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обозначил следующую цель10
Нурмагомедов стал чемпионом UFC40
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»20
Шатов объяснил слезы во время матча2
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение