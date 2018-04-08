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«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля
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«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«РБ Лейпциг»
Команда Ральфа Хазенхюттля пока выигрывает борьбу на место в зоне Лиги чемпионов. Но задел у «быков» небольшой — всего одно очко.
На неделе «РБ Лейпциг» добыл важную победу над «Марселем» в Лиге Европы (1:0). Но уверенной эту «викторию» никак не назовешь. Дело даже не в скромном счете — он-то как раз вполне приемлемый, ведь «быки» не пропустили.
Дело в игре. Гол Вернера остался единственным попаданием по воротам от хозяев поединка. Плюс опять ставка на прагматичность и результат. На это указывает владение мячом: в первом тайме «Лейпциг» владел круглым 58% времени, во втором — 40%. «Марсель» 16 раз пытался прорвать последний рубеж «быков» — не вышло.
Все прогнозы на Бундеслигу
В чемпионате Германии подопечные Хазенхюттля снова вышли на хорошую стезю — четыре матча без поражений. А в позапрошлом туре «Лейпциг» осмелился сыграть с «Баварией» в более-менее открытый футбол и был вознагражден победой 2:1.
«Байер»
У леверкузенцев дела в чемпионате не очень как для команды-претендента на Лигу чемпионов. За последние пять матчей было два поражения. Эти «попадосы» вполне можно понять. «Шальке» все-таки идет на втором месте, да и опорник «Байера» Кор получил красную в средине первого тайма. Как результат — поражение 0:2.
С «Кельном» произошла практически аналогичная ситуация. Только красную карточку получил нападающий Лукас Аларио. К слову, форвард не сможет сыграть и против «быков», ведь ему впаяли целых три матча «отсидки».
В последнем туре против «Аугсбурга» «фармацевты» привычно для себя много атаковали (18 ударов), но толку было маловато (2 попадания по воротам). Соперник особо не сопротивлялся, в первом тайме так и вовсе всего раз попробовал пробить — неудачно. Как результат — ничья 0:0.
Прогноз
Очень интересный ожидается матч, ибо сыграют практически равные команды. Разница между ними всего одно очко и +6 в разнице мячей у «Байера». По деталям — равенство.
Например, обе команды в среднем владеют мячом 54% игрового времени. По ударам: в среднем «Байер» пробивает по воротам 14,5 раз за матч, «Лейпциг» — 13,89 раз. За 28 игр «фармацевты» подали 143 угловых, «быки» — 134.
Учитывая, что «Байер» довольно неплохо играет на выезде (6 побед в 14 матчах при 4-х поражениях), мы выбрали ставку «2Х + ОЗ» за 2,53.
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