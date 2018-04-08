Евгений Ловчев: фавориты чемпионата обязаны выигрывать

Два из трех лидеров чемпионата России по футболу — «Локомотив» и "Спартак" , — проводят свои матчи очередного, 25-го тура, в воскресенье, 8 апреля, а ЦСКА играет в понедельник. Экс-капитан сборной страны Евгений Ловчев считает, что все три команды вправе рассчитывать на успех.

"Локомотив" проиграл последнюю игру на своем поле, хотя выигрывал, — напоминает специалист. — Видимо, просто уже уверовал в то, что выиграет, но во втором тайме за это поплатился. При этом, команда плотная, команда довольно прилично играет в обороне, есть кому забивать. Я думаю, что такой тренер, как Юрий Семин , встряхнет команду после этого проигрыша".

Ловчев подчеркивает, что раньше у «Локо» было 8 очков отрыва от «Спартака», сейчас 5 по потерянным: «И надо сохранить этот отрыв. Я думаю, что преследователи будут терять очки, главное, чтобы сам „Локомотив“ не терял очки. С приходом тренера Валерия Карпина „Ростов“ стал посмелее атаковать, раскрепостился. Но из-за последних неудач команда закомплексована. Мне думается, что „Локо“ не отпустит на своем поле ростовчан».

"Анжи" принимает «Спартак» и не нужно вспоминать прошлую встречу этих команд, когда махачкалинцы убегали впятером против одного защитника «красно-белых», — цитирует Ловчева сайт «Рейтинг Букмекеров». — У команды Массимо Карреры сейчас потихоньку вырисовывается игра в атаке. Промес набирает форму".

"Неслучайно на Кубок России с «Крыльями Советов» каждый из нападающих «красно-белых» забил гол. И нужно заметить, что все эти мячи были комбинационными. Не так как раньше — каждый брал игру на себя. Мне кажется, что футболисты «Спартака» поймали кайф от комбинационной игры. И я думаю, что «красно-белые», которые преследуют «Локомотив», в Каспийске своего не упустят", — заключил эксперт.

"Считаю, что в матче с ЦСКА «Динамо» не забьет, — продолжает экс-футболист. — Мне могут сказать, как это «Динамо» не забьет, если совсем недавно эта команда очень неплохо сыграла против тульского «Арсенала». Но в российской премьер-лиге никто так не играет в нападении, как, например, недавний соперник «армейцев» лондонский «Арсенал», который очень скрупулезно готовит свои атаки. «Динамо» же, безусловно, этим похвастать не может".

"ЦСКА в свою очередь пропустил 4 мяча в Лондоне. И я думаю, это сильно насторожит защитников армейской команды. Коллектив Виктора Гончаренко постарается сыграть максимально надежно у своих ворот после такого разгрома в Лиге Европы. Поэтому здесь я отдаю предпочтение ЦСКА", — считает эксперт.