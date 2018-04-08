Пора вводить мойдодыров

Закон о блокировке целых ресурсов без суда кажется мне довольно странным. Но проблему, похоже, депутаты уловили верно. Ибо интернет и, особенно, социальные сети, превратился в помойку. Уж сколько было там всевозможных фейков — взять хотя бы историю о сотнях погибших в «Зимней вишне».

Сколько было откровенной травли пользователей — от какого-нибудь Сережи из 5 «А» до весьма известных людей, на которых вываливают ведро помоев. Причем бездоказательно. Ну просто человек не понравился. Что со всем этим делать?

Мне кажется, менять законодательство реально нужно. Потому что, например, администрация соцсетей контент не очень-то фильтрует. Или фильтрует, но как-то слишком по-своему. В фейсбуке, например, ругать Россию можно, как угодно. Любыми словами. А назвать часть западных украинцев фашистами — потому как они, не скрываясь, следуют нацистской идеологии — нельзя. Это неполиткорректно. В итоге появляются целые политически ангажированные соцсети.

Конечно, соцсетями можно вообще не пользоваться. Я, например, так и делаю. Но если кто-то у себя на страничке напишет, что вы — грязный извращенец, и добавит придуманную историю, а еще сто человек это перепостят, то вашей репутации конец. Пользуетесь вы соцсетями или нет — без разницы. И на работу вас никуда не примут. В общем, жить в современном обществе и быть свободным от интернет-клеветников невозможно. Закон об уголовном преследовании за клевету не очень-то работает.

К тому же пока вашего обидчика признают виновным, вас измажут в грязи по уши. Не отмоетесь. Помните — «то ли он украл, то ли у него украли, в общем нехорошая история получилась». Поэтому и нужен закон о мгновенной блокировке любых незадокументированных и непризнанных судом обвинений. А вот как этот закон должен формулироваться — давайте думать. Это в интересах всего общества. Устали мы от потоков грязи. Пора «мойдодыров» вводить.