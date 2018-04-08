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ПКНС одолел «Перак» в первой четвертьфинальной игре Кубка Малайзии
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ПКНС одолел «Перак» в первой четвертьфинальной игре Кубка Малайзии 

Чемпионат.com 51 минуту назад
В Малайзии прошёл первый матч 1/4 финала Кубка страны между ПКНС и «Пераком». Хозяева отпраздновали победу со счётом 2:1. ПКНС вышел вперёд на 24-й минуте, когда отличился сингапурский полузащитник Фарис Рамли. На 87-й минуте бразильский нападающий Рафаэл Рамазотти удвоил преимущество хозяев, поразив головой пустые ворота. «Пераку» удалось отквитать один гол на 96-й минуте с пенальти, который реализовал бразильский полузащитник Вандер Луис.
Ответная встреча между «Пераком» и ПКНС пройдёт 21 апреля.
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