Серфингист спрыгнул с движущегося поезда в реку и разминулся в сантиметрах с опорой моста: видео

Экстремал прыгнул с крыши поезда, едва не врезавшись в опору моста.

Австралийский серфингист едва не распрощался со своей жизнью, спрыгнув с железнодорожного моста в Фримантле (штат Западная Австралия).

На видео, выложенным в Facebook, показан экстремал, который, находясь на крыше последнего вагона поезда переезжает по мосту через реку. Молодой человек прыгает с движущегося состава в воду, едва не врезавшись в опору моста.

Из ролика понятно, что парню крупно повезло, что он не погиб и не получил травм, выполняя столь опасный трюк.

Пользователи Facebook осудили спортсмена за этот поступок, поскольку он подвергал опасности свою жизнь и здоровье, отметив, что такие прыжки не законны. Неоторые из них в комментариях назвали серфингиста «камикадзе».