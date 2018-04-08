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Серфингист спрыгнул с движущегося поезда в реку и разминулся в сантиметрах с опорой моста: видео
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Серфингист спрыгнул с движущегося поезда в реку и разминулся в сантиметрах с опорой моста: видео 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экстремал прыгнул с крыши поезда, едва не врезавшись в опору моста.
Австралийский серфингист едва не распрощался со своей жизнью, спрыгнув с железнодорожного моста в Фримантле (штат Западная Австралия).
На видео, выложенным в Facebook, показан экстремал, который, находясь на крыше последнего вагона поезда переезжает по мосту через реку. Молодой человек прыгает с движущегося состава в воду, едва не врезавшись в опору моста.
Из ролика понятно, что парню крупно повезло, что он не погиб и не получил травм, выполняя столь опасный трюк.
Пользователи Facebook осудили спортсмена за этот поступок, поскольку он подвергал опасности свою жизнь и здоровье, отметив, что такие прыжки не законны. Неоторые из них в комментариях назвали серфингиста «камикадзе».
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