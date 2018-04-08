Рапирист Семенюк завоевал бронзу юниорского ЧМ по фехтованию

Россиянин Григорий Семенюк стал бронзовым призёром первенства мира по фехтованию среди юниоров в Вероне (Италия). В полуфинале личного турнира рапиристов среди спортсменов не старше 20 лет Григорий уступил итальянцу Томмазо Марини со счётом 10:15. Другой россиянин, Кирилл Бородачёв , дошёл до четвертьфинала соревнований, где также оказался слабее Марини — 13:15.

В финале итальянец проиграл американцу Нику Иткину со счётом 11:15. Вторым бронзовым призёром стал ещё один представитель США Сидарт Кумбла.