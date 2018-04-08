Ещё
Рапирист Семенюк завоевал бронзу юниорского ЧМ по фехтованию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рапирист Семенюк завоевал бронзу юниорского ЧМ по фехтованию 

Чемпионат.com 26 минут назад
Россиянин Григорий Семенюк стал бронзовым призёром первенства мира по фехтованию среди юниоров в Вероне (Италия). В полуфинале личного турнира рапиристов среди спортсменов не старше 20 лет Григорий уступил итальянцу Томмазо Марини со счётом 10:15. Другой россиянин, Кирилл Бородачёв, дошёл до четвертьфинала соревнований, где также оказался слабее Марини — 13:15.
В финале итальянец проиграл американцу Нику Иткину со счётом 11:15. Вторым бронзовым призёром стал ещё один представитель США Сидарт Кумбла.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Ростова» отобрать очки у «Локомотива» в Москве Овечкин и Тарасенко забили по голу и чуть не подрались Пол Мерсон: «Эвертон» выиграет у «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов стал чемпионом UFC36
«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается4
Нурмагомедов обозначил следующую цель5
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»19
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение