Нобоа: «Ивелин Попов напоминает мне Домингеса»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

— Пропустили быстрый гол. Потеря концентрации. Такая ошибка, что на тренировке её не отработать.

— Что в перерыве говорил вам Курбан Бердыев , почему удалось так перевернуть игру?

— Он сказал: «Играем также, играем хорошо, моменты есть».

— Да, чем-то напоминает, у него хорошая игра с мячом, видение поля и последний пас. Это немного другой игрок, но с очень хорошими качествами, — сказал Нобоа в интервью клубной пресс-службе.

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.