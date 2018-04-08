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Нобоа: «Ивелин Попов напоминает мне Домингеса»
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Нобоа: «Ивелин Попов напоминает мне Домингеса» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).
— Пропустили быстрый гол. Потеря концентрации. Такая ошибка, что на тренировке её не отработать.
— Что в перерыве говорил вам Курбан Бердыев, почему удалось так перевернуть игру?
— Он сказал: «Играем также, играем хорошо, моменты есть».
Ивелин Попов в этом «Рубине» напоминает Домингеса?
— Да, чем-то напоминает, у него хорошая игра с мячом, видение поля и последний пас. Это немного другой игрок, но с очень хорошими качествами, — сказал Нобоа в интервью клубной пресс-службе.
"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.
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