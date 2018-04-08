Два жителя Воронежской области выиграли крупные призы в лотереях

Одному из счастливчиков достался загородный дом. Два жителя Воронежской области выиграл в лотереях. Один из них победил в 1226 тираже «Русского лото» и стал обладателем загородного дома. Ещё один житель региона выиграл 105 тыс. рублей в 280 тираже «Жилищной лотереи». Оба розыгрыша прошли в воскресенье, 8 апреля. Имена счастливчиков пока не называются. Записи розыгрышей опубликовали на YouTube-канале «Столото».