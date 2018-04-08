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Два жителя Воронежской области выиграли крупные призы в лотереях
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Два жителя Воронежской области выиграли крупные призы в лотереях 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Одному из счастливчиков достался загородный дом. Два жителя Воронежской области выиграл в лотереях. Один из них победил в 1226 тираже «Русского лото» и стал обладателем загородного дома. Ещё один житель региона выиграл 105 тыс. рублей в 280 тираже «Жилищной лотереи». Оба розыгрыша прошли в воскресенье, 8 апреля. Имена счастливчиков пока не называются. Записи розыгрышей опубликовали на YouTube-канале «Столото».
Начиная с осени 2017 года, когда жительница региона Наталья Власова сорвала самый большой куш за всю историю российской гослотереи — 506 млн рублей, воронежцам стало везти практически ежемесячно. Жители региона уже неоднократно выигрывали дома, квартиры, машины и деньги. В феврале 2018 года очередной житель Воронежской области выиграл квартиру в «Жилищной лотерее», а в марте удача улыбнулась ещё трём жителям региона. Один из них стал обладателем загородного дома, другой — квартиры, а третий — 1 млн рублей.
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