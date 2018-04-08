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Роналдо, Баджо, Батистута и Пеле — какой рекорд чей? Тест на знание истории
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Роналдо, Баджо, Батистута и Пеле — какой рекорд чей? Тест на знание истории 

SovSport.Ru 23 минуты назад
"Советский спорт" представляет тест на знание истории чемпионатов мира по футболу. Проверь себя: сможешь ли ты без Гугла с Яндексом вспомнить, кто чем отметился в истории футбола?
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